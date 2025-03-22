نتنياهو مخاطباً الإسرائيليين: استعدوا لحقائق ستهزكم

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إنه سيوجه كشفا درامياً لحقائق من شأنها أن تهز الإسرائيليين كافة.

وخاطب نتنياهو، في تصريح فيديوي، نشره مكتبه: مواطني إسرائيل بالقول: "الليلة أواجه كشفا دراميا لحقائق من شأنها أن تهزكم".

وأوضح، أن "رونين بار لن يبقى رئيسًا للشاباك، ولن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية".

‎وتابع نتنياهو: "نحن دولة يحكمها القانون، والقانون في دولة إسرائيل ينص ببساطة على أن الحكومة لها الحق في إنهاء ولاية رئيس الخدمة قبل نهاية ولايته، وهذا بالضبط ما فعلته".

بالتزامن مع ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إسرائيل احتجاجا على إقالة رئيس الشاباك ويتجهون نحو مظاهرة عائلات المحتجزين في غزة، مضيفة أن الشرطة بدأت تفريق المتظاهرين في القدس بعد إغلاقهم مفترقا حيويا.