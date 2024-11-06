نتنياهو: فوز ترامب نصر عظيم

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، واصفاً هذا الفوز بـ"النصر العظيم".

وقال نتنياهو: "عزيزي ترامب، أهنئك بالفوز. عودتك هي بداية جديدة"، في إشارة إلى تطلعاته لمزيد من الدعم الامريكي.

وكان ترامب قد أعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية، مؤكداً أن الشعب منحه هذه الولاية الجديدة.

وفي كلمة ألقاها عقب إعلان النتائج الأولية، قال ترامب: "لقد فزت فوزاً تاريخياً، واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ".