نتنياهو: عثرنا على أسلحة روسية حديثة في لبنان

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته عثرت على أسلحة روسية "حديثة" خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان.

وذكّر، في مقابلة مع صحية "لو فيغارو" الفرنسية، أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

كما أضاف: "مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة".

فيما لم يرد الجيش الإسرائيلي بشكل فوري على سؤال لوكالة فرانس برس حول تصريحات نتنياهو.

أتى ذلك بعد أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم العثور على أسلحة روسية وصينية مضادة للدبابات خلال التوغلات الإسرائيلية داخل لبنان منذ تصعيد النزاع مع حزب الله المدعوم من إيران الشهر الماضي.