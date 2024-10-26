نتنياهو: أخترنا الأهداف في إيران بناءً على مصالحنا وليس وفقاً للإملاءات الامريكية

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم السبت، إن إسرائيل اختارت أهدافها التي هاجمتها في إيران بناء على مصالحها وليس وفقاً لما أملته عليها واشنطن.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان رداً على ما وصفه بتقرير "كاذب تماماً" لقناة تلفزيونية محلية يقول إن إسرائيل تجنبت مهاجمة منشآت الغاز والنفط الإيرانية، بسبب الضغوط الأميركية، حسب رويترز.

كما أضاف المكتب أن إسرائيل اختارت مسبقاً أهداف الهجوم وفقاً لمصالحها و"ليس وفقاً للإملاءات الأميركية. هكذا كان، وهكذا سيكون"، بحسب ما نشرته قناة "العربية".

وأعلنت إسرائيل، فجر اليوم السبت، شن هجوم من ثلاث موجات على إيران، استهدف مصانع صواريخ ومنشآت عسكرية ردًا على هجمات إيرانية سابقة.

فيما أعلنت إيران، أن الهجمات الإسرائيلية عليها أوقعت "أضرارا محدودة" في بعض المواقع، وأشارت إلى أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد إطلاق إيران أكثر من 180 صاروخًا على ثلاث قواعد إسرائيلية، ردًا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية والعميد في الحرس الثوري عباس نيلفروشا، الذي اغتيل مع نصر الله.