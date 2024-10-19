نتنياهو بعد استهداف مقره: سنواصل حتى النهاية ولا شيء يردعنا

شفق نيوز/ قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول تعليق على استهداف مقر إقامته بقيساريا، اليوم السبت، "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا".

في السياق، قال مصدر في مكتب نتنياهو، إن إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي، وذلك عقب استهداف مسيرة لمنزله في قيساريا.

وأكد مكتب نتيناهو، أن طائرة بدون طيار قادمة من لبنان استهدفت بشكل مباشر منزل نتنياهو في قيساريا، صباح اليوم.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء أكد أن طائرة بدون طيار أطلقت بشكل مباشر على منزل نتنياهو، مشيرة إلى أن "نتنياهو وزوجته لم يكونا هناك".

وكان بيان للجيش الإسرائيلي قد ذكر أن "صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في غليلوت شمال تل أبيب عقب تسلل مسيرة من لبنان".

وأضاف: "رصدنا عبور 3 مسيرات من لبنان تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيسارية".

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيساريا، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.

ولم يعلن حزب الله اللبنانية، الذي يتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مسؤوليته حتى الآن عن الهجوم بالطائرات المسيرة كما لم تعلن أي جماعة مسلحة أخرى.