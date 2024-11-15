نبيه بري يطلب مهلة 3 أيام للرد على المقترح الأمريكي لوقف الحرب

شفق نيوز/ كشف مسؤولان، أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، طلب مهلة لمدة 3 أيام للرد على المقترح الأمريكي لوقف الحرب لمدة 60 يوماً.

وأفاد المسؤولان لوكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة، أن المقترح الأمريكي للتوصل إلى اتفاق وقف النار يتكون من 13 نقطة.

وطلب بري مهلة لدراسة المقترح، فيما لم تعلن إسرائيل موقفها من المقترح.

وكان مصدر سياسي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن مسّودة مقترح وقف إطلاق النار التي تحدثت تقارير أن رئيس البرلمان نبيه بري تسلمها من السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون هي قيد الدرس من قبل لبنان.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المصدر السياسي قوله؛ إن البحث يجري حاليا حول الضمانات لتطبيق القرار الدولي رقم 1701 وأي جهة ستضمن تطبيق القرار من كلا الطرفين سواء لبنان أو إسرائيل.

وأشار إلى أن النقاش يدور حول الآليات التي ستستخدم لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701 من دون إصدار قرار دولي جديد أو إدخال تعديلات على القرار الدولي الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

وختم المصدر بالقول أن بإمكان الحكومة اللبنانية طلب مساعدات تقنية من دول أجنبية مثل تركيب أبراج ومعدات مراقبة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ودعم تدريبي ولوجستي أيضا لتعزيز عمليات ضبط الأمن على الحدود.