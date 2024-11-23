أنباء عن اغتيال "نعيم قاسم" أو "طلال حمية"

شفق نيوز/ أفادت أنباء نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن الغارة على منطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت، فجر اليوم السبت، ربما استهدفت الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أو القيادي في الحزب، طلال حمية.

فيما قال موقع "الحرة" الأمريكي نقلا عن مراسله، في بيروت أنه "لا معلومات مؤكدة بعد بشأن مقتل قاسم أو حمية".

كما لم يصدر إعلان رسمي من جانب الجيش الإسرائيلي بشأن غارة البسطة.

واستهدفت ضربة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في قلب بيروت بـ"خمسة صواريخ" ودمرته بالكامل وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، السبت، في حين تدخل الحرب المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله شهرها الثالث.

وأوردت الوكالة الرسمية أن العاصمة اللبنانية "استفاقت على مجزرة مروعة، حيث دمر طيران العدو الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طبقات بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة"، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وذكرت الوكالة أن "فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في شارع المأمون".

من جهتهم أفاد صحفيون في وكالة فرانس برس في أنحاء بيروت ومحيطها بسماع ثلاثة انفجارات مدوية على الأقل.

وألحقت الضربة أضرارا بعدد من المباني المجاورة ووصلت سيارات إسعاف إلى موقع المبنى المستهدف في منطقة البسطة المكتظة.

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت، ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها عقب إنذارات وجهها الجيش الإسرائيلي للسكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة، في خضم استمرار المواجهة المفتوحة بين حزب الله وإسرائيل منذ شهرين.

وإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض للقصف بانتظام، وجه الجيش الإسرائيلي خلال الليل إنذارات لإخلاء مناطق عدة في جنوب لبنان، حيث يشن عمليات توغل برية منذ 30 سبتمبر.