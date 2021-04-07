نائب قاآني: محاولات واشنطن للبقاء في العراق عقيمة

شفق نيوز/ رأى اللواء محمد حجازي نائب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الايراني إسماعيل قاآني، يوم الاربعاء، أن محاولات واشنطن للبقاء في العراق "عقيمة".

وخلال اجتماع لقوة القدس، اشار حجازي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تسنيم" الايرانية الى "المحاولات العقيمة" للاميركيين للبقاء في العراق، والى خطط الرئيس الاميركي لتخفيض عدد القوات الاميركية في المنطقة، ونقل انظمة صواريخ باتريوت من المملكة السعودية، قائلا "انها بداية خروجهم وطردهم من المنطقة".

وسخر حجازي من "محاولات رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لانهاء الوجود الايراني في سوريا خلال العام 2020 من خلال تصعيد الضغوط والتهديدات، قائلا "ان محور المقاومة موجود في سوريا بنفس الصلابة والقوة وحتى بمستوى أعلى، والاسرائيليون فشلوا في تحقيق اهدافهم".

ولفت الى ان "الاسرائيليين هاجموا في بعض الاحيان قواعد فارغة وحاولوا نشر أخبار كاذبة وعمليات نفسية وضغوط اعلامية، مضيفا ان "اسرائيل ادعت كذبا ان العشرات من رجال محور المقاومة قتلوا".

واكد أن "ايران ستستمر في اداء دورها بقوة". واعتبر حجازي ان "محور المقاومة في سوريا ولبنان يكبر، ويقوم بواجباته بقوة اكبر من قبل".

وجاء تصريحات اللواء حجازي حول العراق فيما كان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني الثلاثاء بزيارة الى العراق التقى خلالها بمسؤوليين عراقيين وعدد من الشخصيات الرفيعة وقادة الاحزاب والتيارات السياسية.