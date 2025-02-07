نائب جمهوري يهاجم العرب: خطة ترامب كشفت نفاقكم تجاه فلسطين

شفق نيوز/ رأى النائب في الحزب الجمهوري الأمريكي، دان كرينشو، يوم الجمعة، أن خطة الرئيس دونالد ترامب "فضحت النفاق الهائل في العالم العربي"، لافتاً إلى عدم وجود أي بلد عربي يريد تحمل المسؤولية تجاه قطاع غزة.

وقال كرينشو، في مقابلة مع (سي.أن.أن) الأمريكية، إن العرب يريدون أن يزعموا أنهم يهتمون بسكان غزة، ويزعموا أنهم يدعمون هذه الدولة الفلسطينية، لكنهم لا يريدون فعل أي شيء حيال ذلك"، على حد تعبيره.

وتابع: "أعتقد أن ما فعله إعلان ترامب، فضح هذا النفاق الهائل في العالم العربي، لا يوجد أي بلد عربي يريد استقبال أي لاجئ من سكان غزة، ولا يريدون حتى أن يخصصوا الأموال لأجلهم".

ورجح النائب الجمهوري، أن تتراجع إدارة ترامب لاحقاً عن فكرة نقل سكان غزة، مستبعداً في الوقت نفسه أن يكون هناك نشر لقوات أمريكية على الأرض في قطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طرح فكرة تحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، بعد تهجير سكانه إلى دول أخرى، فيما قوبلت هذه الفكرة بموجة من الانتقادات الحادة من مختلف الأطراف الدولية.

وكشف ترامب بمؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، الثلاثاء الماضي، عزم بلاده السيطرة على قطاع غزة بعد ترحيل سكانه إلى دول أخرى، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع.

فيما رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم، أنه لا يوجد خطأ في فكرة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وقال: "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".