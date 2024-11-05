نائب ترامب: سنخرج القمامة في واشنطن وسنضع اسم كامالا على سلة المهملات

شفق نيوز/ تعهد المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بالفوز في الانتخابات على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، قائلًا في غضون يومين "سنخرج القمامة من واشنطن" و"سنضع اسم هاريس عليها".

وفي حديث أمام أنصاره في تجمع حاشد في أتلانتا قال فانس: "في غضون يومين سنقوم بإخراج القمامة في واشنطن العاصمة. وسنضع اسم كامالا هاريس على سلة المهملات، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وجاء حديث فانس عقب تعليق للرئيس جو وصف فيه أنصار المرشح الجمهوري بالـ"قمامة"، ما سبب أيضًا إحراجًا للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ورغم أن ترامب اعتاد وصف خصومه السياسيين بالقمامة، فإنه استغل زلة لسان بايدن بحماسة. إذ صعد إلى مقصورة شاحنة لجمع القمامة مزينة بشعار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، والتي كانت بانتظاره في مطار بولاية ويسكونسن، حيث أجاب عن أسئلة الصحفيين.

وكان الممثل الكوميدي توني هينشكليف وصف منطقة بورتوريكو التي تعد ذات غالبية منحدرة من أمريكا اللاتينية بأنها "جزيرة عائمة من القمامة"، في تصريحات نأى ترامب بنفسه عنها.

ولكن بايدن برده خلال مكالمة انتخابية الثلاثاء أن "الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره" منحت ترامب الفرصة للعب دور الضحية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب "هل تعجبكم شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تأتي تكريمًا لكامالا وجو بايدن".

ونشرت مجموعة "مشروع لينكولن" المناهضة لترامب مقطع فيديو له يصف "الأشخاص المحيطين" بنائبة الرئيس بـ"القمامة" خلال تجمع للجمهوريين في الـ7 من سبتمبر/ أيلول بولاية ويسكونسن.

ويأتي هجوم فانس مع بقاء ساعات على موعد الاقتراع الذي يشهد سباقًا محمومًا بين هاريس وترامب خصوصًا الولايات السبع "المتأرجحة" التي من شأنها حسم النتيجة.