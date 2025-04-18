نائب ترامب: حرب أوكرانيا وحشية وأمريكا تستطيع إنهائها

شفق نيوز/ رجح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة، إمكانية إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، واصفاً إياها بـ"الوحشية".

وقال فانس أثناء اجتماعه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني: "أريد أن أطلع رئيسة الوزراء على بعض تفاصيل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، نعتقد أن لدينا بعض الأمور المثيرة للاهتمام لنبلغها بها".

وأضاف: "بما أن المفاوضات ما زالت جارية، فلن أحكم عليها مسبقاً، لكننا نشعر بالتفاؤل بأننا نستطيع إنهاء هذه الحرب الوحشية للغاية".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال، قبل ساعات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف ينسحب من محاولة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا خلال أيام إذا لم تكن هناك علامات واضحة على إمكانية التوصل إلى اتفاق.