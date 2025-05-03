نائب الرئيس الأمريكي يتهم ألمانيا بإعادة بناء "جدار برلين"

شفق نيوز/ اتهم نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، ألمانيا بإعادة بناء "جدار برلين"، في أحدث انتقاد قاس للحليفة القديمة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وجاء الاتهام بعد اتخاذ برلين إجراءات بحق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.

وكتب فانس، الذي كان قد التقى في فبراير/ شباط الماضي في ميونيخ زعيم حزب البديل، على منصة "إكس": "الغرب، معا، هدمنا جدار برلين، لكن أعيد بناؤه، ليس من قبل السوفيات أو الروس، بل من قبل المؤسسة السياسية الألمانية".

وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، يوم أمس الجمعة، حزب البديل من أجل ألمانيا كيانا متطرفا يهدد الديمقراطية، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانياً في الانتخابات الاتحادية التي جرت في فبراير بشكل أفضل.

وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.

وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في بيان: "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الديمقراطي الحر".

وأضاف: "يهدف هذا إلى استبعاد فئات سكانية بعينها من المشاركة على قدم المساواة في المجتمع وإخضاعها لمعاملة تنتهك الدستور وبالتالي منحها صفة اتبعية قانونا".