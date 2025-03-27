نائبة أمريكية تصرخ بوجه صحفية بريطانية سألتها عن "سيغنال": عودي إلى بلدك

شفق نيوز/ انفجرت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا الأمريكية، مارجوري تايلور غرين غضباً، بوجه صحافية بريطانية كانت تحاول طرح سؤال حول رسائل سيغنال المسربة عن الغارات العسكرية الأمريكية على الحوثيين في اليمن.

فعند سؤال الصحافية، مارثا كيلنر، للنائبة عقب خروجها من جلسة في الكونغرس، حول كشف وزير الدفاع بيت هيغسيث تفاصيل الغارات عبر تطبيق الرسائل المشفرة، أسكتتها فجأة قائلة: من أي بلد أنت.. عودي إلى بلدك!".

كما أضافت قائلة: "لا نكترث لرأيك وتقاريرك.. لمَ لا تعودين إلى بلدك، التي تُعاني من مشكلة هجرة كبيرة؟".

ولم تكتفِ بذلك، بل راحت تؤنب المراسلة التي أصرت على المضي في طرح أسئلتها، قائلة "يجب أن تهتموا بحدودكم".

كذلك تابعت متسائلة "هل تهتمون بأبناء بلدكم؟ ماذا عن كل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل المهاجرين؟".

وختمت النائبة المعروفة بدعمها الكبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلة "لا أهتم بأخبارك الكاذبة"!

أتى ذلك، فيما لا تزال فضيحة سيغنال التي تفجرت قبل 3 أيام عقب مشاركة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري جولدبرج عن طريق الخطأ، في دردشة عبر التطبيق ضمت كبار مسؤولي الأمن في إدارة ترامب، لمناقشة غارات على مواقع في اليمن تشغل الشارع الأمريكي.

إذ أثار الكشف عن خطط هجومية بالغة الحساسية عبر تطبيق مراسلة تجاري، وربما عبر هواتف شخصية، غضبا في واشنطن وسط دعوات من قبل الديمقراطيين لإقالة أعضاء فريق ترامب للأمن القومي.