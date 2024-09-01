مؤشر إسطنبول القياسي ينخفض بنسبة 8% بأكبر انخفاض له

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الأسهم التركية بشكل حاد مع إغراء أسعار الفائدة المرتفعة للمدخرين بالخروج من السوق واستفادة المستثمرين الأجانب من المكاسب الأخيرة.

وانخفض مؤشر إسطنبول القياسي بنسبة 8% في آب/أغسطس، وهو أكبر انخفاض له منذ هز الرئيس رجب طيب أردوغان الأسواق في تشرين الثاني/أكتوبر 2023 عندما انتقد إسرائيل بشدة بسبب هجومها على غزة. وانخفض مؤشر MSCI القياسي لتركيا، الذي يتتبع أداء السوق بالدولار الأميركي، بنسبة 10%، وهو أسوأ أداء لأي دولة في مؤشر الأسواق الناشئة الذي يتابعه مزود المؤشر على نطاق واسع.

يسلط التراجع في الأسهم التركية الضوء على كيفية تأثير محاولة أنقرة للسيطرة على التضخم المؤلم من خلال إصلاح اقتصادي شامل على أسواق رأس المال في البلاد واقتصاد بقيمة تريليون دولار، وفق تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال مستشار المحافظ في شركة إيست كابيتال لإدارة الصناديق، إمري أكجاكماك، إن "سوق الأسهم فقدت قوتها"، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين الأجانب الذين "استثمروا" مؤخرًا يتجهون الآن إلى الخروج.

حققت سوق الأسهم التركية مكاسب كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف مؤشر بيست 100 بالدولار منذ بداية عام 2022، ولجأ المستثمرون المحليون إلى الأسهم لحماية مدخراتهم من التضخم، الذي بلغ ذروته فوق 85% في أواخر عام 2022.

كما بدأ المستثمرون الأجانب، الذين خفضوا بشكل حاد حيازاتهم في الأسهم التركية منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، في العثور على محفز مرة أخرى بعد أن تخلى أردوغان عن بعض سياساته الاقتصادية غير التقليدية بعد إعادة انتخابه في مايو 2023.

لقد نفذ محمد شيمشك، استراتيجي السندات السابق في ميريل لينش والذي عينه أردوغان وزيرا للمالية في يونيو من العام الماضي، سلسلة من السياسات الصديقة للمستثمرين. وكان محور برنامج وزير المالية الجديد هو الارتفاع الهائل في تكلفة الاقتراض، وعكس سياسة فاشلة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة.

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 % في يونيو 2023 إلى 50 %. استجابت سوق الأسهم في إسطنبول في البداية بشكل جيد للسياسات الاقتصادية الأكثر تقليدية، وارتفعت بنسبة 27 % بالدولار من بداية عام 2024 حتى نهاية تموز/يوليو.

ومع ذلك، ينجذب المدخرون المحليون الآن إلى جاذبية الأسعار المرتفعة المتاحة على الودائع المصرفية بالليرة وصناديق سوق المال. يبلغ سعر الفائدة السنوي على الودائع المصرفية بالليرة لمدة تصل إلى عام واحد حوالي 53% مقارنة بـ 22% قبل عام، وفقًا لبيانات البنك المركزي. تقارن الأسعار المعروضة بشكل إيجابي مع توقعات المشاركين في السوق للتضخم في نهاية العام بنحو 43 %، على الرغم من أنها أقل من معدل التضخم في يوليو البالغ 62 %.

ويشير المحللون إلى أن آفاق الأسهم التركية ستعتمد أيضًا على ما إذا كان صناع السياسات سيحافظون على التزامهم بالسياسة الاقتصادية الصارمة حتى مع تصاعد الضغوط السياسية على حكومة أردوغان بشأن تأثيرات البرنامج الجديد على الأسر والشركات.

ومن المتوقع أن يكشف صناع السياسات عن خطتهم الاقتصادية متوسطة الأجل في الأسابيع المقبلة، ويقول المستثمرون إنهم سوف يفحصون ما سيتم إعلانه عن كثب بحثًا عن أدلة على مدى استعداد أردوغان لتهدئة الاقتصاد التركي وخفض التضخم.

وبحسب بيانات المركزي التركي المتوفرة حتى منتصف أغسطس، فقد تخارج المستثمرون الأجانب من السوق وباعوا ما قيمته 2.9 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.

ويترقب المستثمرون إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث، لكن التوقعات ليست متفائلة لا سيما في ظل فائدة تتراوح عند 50%.

وتوقع عضو الجمعية المصرية لرجال الأعمال، أحمد الزيات، انكماش الاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري ما سينعكس على الشركات التركية بشكل عام سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة.

أضاف في مقابلة مع "العربية Business " أنه مع ارتفاع الفائدة إلى مستوى 50% للسيطرة على معدل التضخم حدث انكماش في السوق التركية بشكل عام مع عدم التوسع في المبيعات والإنتاج مع تراجع القوى الشرائية محليا وانخفاض التصدير بسبب ارتفاع التكلفة الأولية للمنتجات التركية.

وتابع "سيظل الانكماش في السوق طالما بقيت معدلات الفائدة مرتفعة ما سيؤثر على الشركات التركية وستكون نتائجها سلبية لحين قرار البنك المركزي التركي تخفيض الفائدة في الفترة المقبلة بداية 2025 أو مع بدء تخفيض الفيدرالي الأميركي للفائدة على الدولار، لأن تركيا ستكون جاذبة للمستثمرين في السندات وأذون الخزانة نظرا لارتفاع العائد لديها ومن ثم فالمتوقع توجه جزء من رؤوس الأموال التي تستثمر في الأسواق الأميركية إلى أدوات الدين التركية ومع تدفق كميات من السيولة الدولارية على تركيا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعافي الليرة التركية إلى مستوى نحو 32 ليرة للدولار".

وقال إن تخارج الأجانب من سوق السندات وأذون الخزانة التركية يعد أمرا طبيعيا حيث إنه مع كل آجال استحقاق للعوائد تخرج أموال من السوق ثم تعود ثانية، لكن ثمة خروج للأجانب من استثمارات مباشرة في تركيا نظرا لأن الفائدة المرتفعة أدت إلى انكماش في السوق لأن معظم الشركات الأجنبية تحتاج إلى تمويلات من البنوك المحلية وارتفاع الفائدة والتضخم أيضا صعّب هذه العملية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي تحسنا خلال العام المقبل مع عودة الاستثمار الأجنبي غير المباشر "الأموال الساخنة" و جزء من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والعقاري أو السياحة وهي أهم 3 قطاعات في الاقتصاد التركي.