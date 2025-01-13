مؤشرات جديدة على قرب وقف إطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ ظهرت مؤشرات جديدة مؤخراً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حقيقي وجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش هاتفيا، مساء يوم أمس الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجهود الجارية للتوصل إلى الاتفاق.

بينما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن "الأطراف المعنية باتت "قريبة جدا" من الأمر.

وتأتي مكالمة نتانياهو وبايدن، بالتزامن مع إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تكليف وفد من كبار المسؤولين للمشاركة في المفاوضات الجارية في قطر، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

إلى ذلك، قال الدبلوماسي الأميركي السابق، مارك جينسبرغ، إن "أولوية واشنطن الآن، إطلاق سراح الرهائن الأميركيين، والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل نهاية إدارة بايدن".

وأشار إلى أن "حماس ومن يدعمها، يسعون لتجنب حصول إسرائيل على المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية التي تمكنها من الاستمرار بحربها في غزة".

وتابع قائلاً إن "نتانياهو يسعى إلى تقديم مكافأة للرئيس الأميركي المنتهية ولايته".

في المقابل، قال مدير الإعلام العربي بمكتب نتنياهو، هاني مرزوق، إن "أولوية إسرائيل ومصلحتها، إرجاع المختطفين والمحتجزين الأحياء منهم والأموات".

وفي الأسبوع الماضي، عادت المفاوضات غير المباشرة في قطر، الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، لكن بغياب ممثلين رفيعي المستوى عن الدولة العبرية.

وتمحورت المحادثات حول الإفراج عن الرهائن المختطفين في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023.

في المقابل، قُتل أكثر من 46 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، نساء وأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها "حماس" وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.