مئات المقاتلين ومنصات احتفال.. مشاهد ترصد استعداد حماس لتسليم الرهائن

شفق نيوز/ أظهرت مشاهد من قطاع غزة، المئات من العناصر السنلحة من حركة حماس وهم يتجمعون في موقع تسليم الرهينات الإسرائيليات بمدينة غزة قبيل ساعات من بدء التسليم.

كما أظهرت المشاهد القادمة من غزة، منصات احتفالية ورفع الأعلام الفلسطينية على مبانٍ لم تطلها الغارات الإسرائيلية التي استمرت لعام، وسط تجمع المئات من سكان غزة في مشاهد بدت كاحتفال بـ"النصر".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ستطلق سراح 200 سجين أو معتقل فلسطيني مقابل الرهائن الأربع، من بينهم 120 ناشطا فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بشنّ "هجمات دموية".

وأعلنت حركة "حماس" يوم أمس الجمعة أسماء أربع رهينات من المجندات الإسرائيليات سيفرج عنهن السبت مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في ثاني تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الرهينات اللائي سيفرج عنهن السبت هن كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج.

وقالت تقارير صحفية، إنه قد تبدأ حماس عملية التسليم خلال الساعات القادمة، وهناك تقدم لسيارات الصليب الأحمر في الموقع.

وأضاف: "هناك وجود لعناصر مسلحة من حركة الجهاد، واضح أن إحدى الأسيرات كانت محتجزة لدى الحركة، لذلك تشارك في عملية التسليم إلى جانب حماس".

وقالت وكالة "رويترز" إن موظفي الصليب الأحمر في طريقهم لاستلام الرهينات الإسرائيليات الأربع من حماس.