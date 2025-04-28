"ميناء رجائي".. ارتفاع حصيلة ضحايا إلى 46 قتيلاً و1242 جريحاً

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 46 قتيلا و1242 جريحا.

وأشار مجتبى خالدي، المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني، إلى "ضرورة تجنب التوجه إلى محافظة هرمزغان ومدينة بندر عباس إلا للفرق المختصة"، مناشداً الجميع، إلى "عدم الذهاب إلى المنطقة من أجل إتاحة المجال لفرق الإنقاذ للعمل بكفاءة، وسيتم الإعلان عن الحاجة إلى متطوعين إذا تطلب الأمر".

وأضاف خالدي، أن "فرق الدعم التابعة للهلال الأحمر بدأت عملية البحث عن المفقودين وتحديث أسر الضحايا بأحدث التطورات حول المصابين والمفقودين".

كما أكد استمرار تواجد المنظمة في موقع الحادث حتى انتهاء عمليات الإغاثة، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمنطقة بعد انتهاء العمليات العاجلة.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من 80% من الحرائق الناجمة عن الانفجار الضخم، الذي تسبب أيضا في هزة أرضية شعر بها سكان المناطق المجاورة، كما وصل دوي الانفجار إلى مسافة 20 كيلومترا من موقع الحادث.

هذا ووقع انفجار عنيف بإحدى الحاويات في ميناء "الشهيد رجائي"، يوم السبت الماضي، ما تسبب في تحطيم نوافذ على بعد عدة كيلومترات، وجرى تداول لقطات على الإنترنت تظهر سحابة دخان ترتفع عقب الانفجار.