أميركا.. إدارة التأمين تحتاج مليار دولار إضافي لتعويض خسائر حرائق كاليفورنيا

شفق نيوز/ قالت إدارة التأمين بولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الأربعاء، إن خطة التأمين لأصحاب المنازل تحتاج إلى مليار دولار إضافي لتغطية تعويضات حرائق لوس أنجلوس.

ويعرف برنامج "فير بلان" بأنه صندوق تأميني تشارك فيه جميع شركات التأمين الخاصة الكبرى، حيث يوفر وثائق تأمين للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على تغطية خاصة بسبب اعتبار ممتلكاتهم عالية المخاطر.

وتتميز هذه الخطط بأقساط مرتفعة وتغطية أساسية. في عام 2024، بلغ عدد وثائق التأمين ضمن "فير بلان" أكثر من 452 ألفا، أي أكثر من ضعف العدد المسجل في عام 2020.

وستتحمل شركات التأمين الكبرى نصف التكلفة، بينما يمكنها تمرير الباقي إلى جميع حاملي الوثائق عبر فرض رسوم لمرة واحدة كنسبة من أقساط التأمين، ويتعين على إدارة التأمين في الولاية الموافقة على هذه التكاليف.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما التي يطلب فيها برنامج "فير بلان" الموافقة على تمويل إضافي، وفقا لما ذكرته إدارة التأمين.

وتسببت حرائق إيتون وباليسيدز، التي اندلعت في 7 يناير، في تدمير ما يقرب من 17 ألف مبنى ومقتل ما لا يقل عن 29 شخصا.