أميركا.. "حوافز مالية" للموظفين مقابل الاستقالة من وظائفهم

شفق نيوز/ قدمت الحكومة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، "حوافز مالية" للموظفين الحكوميين مقابل الاستقالة من وظائفهم.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن برنامج "الاستقالة المؤجلة" سيقدم رواتب ثمانية أشهر للموظفين الذين سيقدمون استقالاتهم في مدة أقصاها، السادس من فبراير.

وأرسل العرض إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، وطُلب من الراغبين بالاستقالة الرد على ذات البريد من بريد العمل، مرفق بكلمة "استقالة".

ويشمل العرض جميع الموظفين المدنيين باستثناء العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي وموظفي خدمة البريد الأميركية.

ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في الحكومة الفيدرالية الأميركية، نحو 2.3 مليون موظف، باستثناء موظفي البريد.

وهذا العرض، جزء من خطة وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعادة هيكلة الحكومة، وترشيد النفقات.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المنح والقروض الاتحادية بدءا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن، أمس الثلاثاء.

وفي مذكرة صدرت الاثنين، قال ماثيو فيث القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية الذي يشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس.