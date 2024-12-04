أميركا تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات تحايلت على العقوبات الروسية

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات على خمسة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بمجموعة TGR، وهي شبكة دولية مترامية الأطراف شاركت في التحايل على العقوبات نيابة عن النخب الروسية.

وتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وكالة مكافحة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، فضلاً عن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية أن إجراء اليوم "يؤكد التزام مجموعة الدول السبع بمكافحة محاولات التحايل على العقوبات، وتعطيل الجهات الفاعلة غير المشروعة التي تسيء استخدام الأصول الافتراضية لإخفاء وتعزيز ثرواتها، وتدهور قدرة روسيا على تمويل أنشطة نفوذها الخبيثة في الخارج".

وشدد البيان على التزام الولايات المتحدة مواصلة حماية النظام المالي الدولي واتخاذ إجراءات ضد المتهربين من العقوبات داخل وخارج روسيا.