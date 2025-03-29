ميانمار.. زلزال يعادل 334 قنبلة ذرية في ظل حرب أهلية

شفق نيوز/ أكدت العالمة الجيولوجية جيس فينيكس، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الزلزال الذي ضرب ميانمار يوم الجمعة، أطلق طاقة تعادل 334 انفجار قنبلة ذرية.

وحذرت فينيكس من أن الهزات الارتدادية للزلزال، الذي بلغت قوته 7.7 درجة، ستستمر على الأرجح في هز المنطقة لبضعة أشهر، نظراً لاستمرار اصطدام الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية أسفل ميانمار.

وأشارت فينيكس إلى أن آثار الزلزال في ميانمار قد تضاعفت بسبب الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، قائلةً: "ما كان ليكون وضعًا صعبًا في العادة، أصبح شبه مستحيل".

وتعاني ميانمار من آثار حرب أهلية دامية مستمرة منذ أربع سنوات، بعد انقلاب عسكري دموي أدى إلى صراع بين قوات المجلس العسكري وجماعات متمردة في أنحاء البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات المحلية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من ألف شخص. وقالت السلطات، التي وجهت نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي لإرسال مساعدات، إن الزلزال أسفر عن مقتل 1002 شخص وإصابة 2376 آخرين.

وقد شكل الصراع المستمر في ميانمار وانقطاع الاتصالات عائقًا أمام فهم العالم الخارجي للآثار الحقيقية التي خلّفها الزلزال حتى الآن.