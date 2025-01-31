موقع أميركي: ترامب ونتنياهو قد يلتقيان مرتين يوم الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ ذكر موقع "أكسيوس"، مساء اليوم الجمعة، أن من المتوقع اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتين في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المصدر إن ترامب ونتنياهو سيجتمعان مرة من أجل اجتماع عمل والأخرى من أجل عشاء غير رسمي.

وأوضح أن الطرفين سيعقدان اجتماع عمل في منتصف النهار، ثم عشاءً غير رسمي بحضور زوجتيهما.

وتلقى نتنياهو دعوة من الرئيس الأميركي لزيارة البيت الأبيض في الرابع من شباط/فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء نتانياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب".

ويأتي ذلك في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، قبل أيام قليلة.