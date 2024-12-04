موقع عبري يتحدث عن مخاوف إسرائيلية من وصول مقاتلين إيرانيين لسوريا

شفق نيوز/ أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بوجود مخاوف في إسرائيل من إمكانية إرسال إيران عناصر مسلحة للقتال في المعارك الدائرة حاليا في سوريا.

وقال المصدر إن الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية حذرت من سعي إيران لتعزيز ذراعها في سوريا بعد الأحداث الجارية هناك بما في ذلك تخطيطها لإرسال آلاف العناصر المسلحة إلى البلاد.

وأضاف أن "مصادر أمنية تعتبر أن إعادة تعزيز دور المحور الإيراني يعد أمرا سيئا بالنسبة لإسرائيل والمنطقة".

وتتابع المصادر أن "إسرائيل تتخوف من اتساع النشاط الإيراني في سوريا".

وسبق وأن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الجيش السوري على مواجهة التنظيمات المسلحة، التي شنت هجوما مباغتا على حلب وإدلب.

وكانت طهران تعهدت بتقديم كافة أنواع الدعم للحكومة السورية، ولم تستبعد إرسال مستشارين إلى حلب.

وقال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، إن إيران، لا تستبعد إرسال قوات إيرانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على التطورات الميدانية، وقرارات كبار المسؤولين في البلاد.

هذا وأكد النائب الإيراني في الوقت نفسه، على استمرار ما وصفه بـ"نشاط جبهة المقاومة" في سوريا.

كما اعتبر أن هجمات حلب تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله بتخطيط من الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال فترة وقف إطلاق النار في لبنان.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أهمية "دعم الحلفاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد طهران لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق.