إعلام عبري: إسرائيل تخطط لضرب العراق

شفق نيوز/ أفاد موقع "واينت" العبري، يوم السبت، بأن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق.

وبين الموقع، أن ذلك يأتي بعد مقتل جنديين وإصابة آخرين باستهداف طائرة مسيرة في الجولان المحتل، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها عمليات إطلاق من العراق إلى سقوط قتلى في إسرائيل.

وأشار إلى أنه على سبيل المقارنة، في المرة الأولى التي أدى فيها إطلاق صاروخ من اليمن إلى مقتل مواطن إسرائيلي هاجم الجيش الإسرائيلي ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، وصرح حينها وزير الدفاع يوآف غالانت: "في المرة الأولى التي قتلوا فيها مواطنا إسرائيليا - هاجمنا. ويمكن رؤية الحريق في جميع أنحاء الشرق الأوسط"، وفق تعبيره.

ونقل الموقع العبري عن مسؤولين قولهم: "سنجد التصرف المناسب الذي يجب القيام به هناك (في العراق)، سواء ردا على قيام مسيرة بضرب جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في الجولان، أو بغض النظر عن ذلك.. سنجد شيئا لنفعله بالتأكيد".

وأضاف المسؤولون أنه "من الواضح أن إيران تنشط على كافة الجبهات الممكنة، وعلينا أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، عن مصادر قولها إن إسرائيل تخطط للتحرك ضد المجموعات المسلحة في العراق.

وقالت المصادر: "سنجد الرد المناسب، سواء للهجوم بطائرة بدون طيار على جنودنا في الجولان أو غير ذلك. من الواضح أن إيران تنشط جميع الجبهات الممكنة، ويجب أن نكون مستعدين لمزيد من المفاجآت".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة مقتل عسكريين اثنين وإصابة 23 آخرين جراء هجوم مسيرة عراقية في شمال الجولان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء يوم الجمعة: "قتل جنديان ليلة الثلاثاء والأربعاء نتيجة إطلاق طائرة بدون طيار من العراق في شمال الجولان، وأصيب 23 جنديا بجروح، ووقع الاصطدام في حوالي الساعة 2:50 فجرا، وتم اعتراض طائرة بدون طيار أخرى تم إطلاقها".

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق مهاجمة هدف إسرائيلي بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة تستخدم للمرة الأولى.