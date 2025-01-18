موظف سابق في "سي آي إيه" يعترف بتسريب خطط إسرائيلية لمهاجمة إيران

شفق نيوز/ اعترف الموظف السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) عاصف ويليام رحمن، بتهم تتعلق بإخفاء ونقل معلومات دفاع وطني بشكل متعمد، وذلك لتسريبه خططًا إسرائيلية سرية لمهاجمة إيران، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.

ونقل موقع "I24" الإسرائيلي، اعتراف رحمن، الذي عمل في وكالة المخابرات المركزية، منذ عام 2016، بأنه قام بتحميل وطباعة وتوزيع معلومات سرية بشكل غير قانوني في مناسبات متعددة، خلال عام 2024.

ووفقًا لسجلات محكمة أمريكية، قام رحمن في ربيع عام 2024، بطباعة 5 وثائق مصنفة على أنها سرية وسرية للغاية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل ونقلها إلى منزله، ثم أعاد إنتاجها وتعديلها ومشاركتها مع أشخاص غير مصرح لهم قانونًا بالاطلاع عليها. ولإخفاء هذه الأفعال، حذف رحمن نشاطه من الأجهزة الإلكترونية في العمل وأعاد السجلات بعد تقطيعها.

وفي خريف عام 2024، طبع رحمن 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها سرية للغاية ونقلها إلى منزله وشاركها مع آخرين، بحسب ملفات المحكمة. وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، طبع وثيقتين إضافيتين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة الأمريكية لضرب خصم أجنبي.

وقد ظهرت هذه الوثائق، التي تضمنت خططًا إسرائيلية لضرب إيران، لاحقًا على شبكة الإنترنت، بعد أن نشرها حساب على تطبيق "تلغرام" مؤيد لإيران يُدعى "ميدل إيست سبكتيتور".

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، قد ألقى القبض على رحمن، في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتهمة تسريب معلومات سرية تتعلق بتقييم خطط إسرائيل لمهاجمة إيران، قبل الضربة الانتقامية التي نُفذت في أواخر الشهر ذاته.

يذكر أن تقارير صحفية كانت قد أفادت بأن "صورا جديدة للأقمار الصناعية كشفت أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران، في أكتوبر الماضي، ضرب مجموعة من المواقع العسكرية الحساسة، بما في ذلك مصنع رئيسي لإنتاج الصواريخ".

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، في تقرير لها، أن "صور الأقمار الصناعية، التي تم التقاطها في شهر مارس (آذار) 2024، تظهر اختلافا في مركز شاهرود الفضائي في محافظة سمنان"، فيما يقول محللون إن "هذا المركز كان يستخدم على الأرجح لإنتاج صواريخ بالستية متوسطة المدى".

ووفقا لوسائل الإعلام، "يبدو أن الهجوم الإسرائيلي على إيران، أصاب القاعدة التي يديرها الحرس الثوري الإيراني، ويصنع فيها صواريخ بالستية ومنصات إطلاق صواريخ كجزء من برنامج الفضاء الإيراني"، مشيرة إلى أن الضرر، الذي لحق بالقاعدة الفضائية، يثير تساؤلات جديدة حول الهجوم الإسرائيلي، خاصة في ضوء حقيقة أن إيران أكدت، حتى الآن، أن إسرائيل هاجمت محافظات إيلام وخوزستان وطهران وليس في محافظة سمنان الريفية، حيث تقع القاعدة.

وقال فابيان هينز، خبير الصواريخ وزميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يدرس إيران: "لا نعرف ما إذا كان الإنتاج الإيراني قد تأثر كما يقول البعض، أم أنه تضرر فقط، لكننا رأينا ما يكفي من الصور لإظهار أن هناك بعض التأثير".