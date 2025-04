موظفة تقاطع كلمة رئيس مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي وتصرخ: عار عليك

شفق نيوز/ شهد احتفال مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، احتجاجًا حادًا من موظفتين في الشركة ضد علاقاتها مع إسرائيل.

بدأت الاحتجاجات عندما قاطعت الموظفة ابتهال أبو السعد، المؤيدة للقضية الفلسطينية، كلمة مصطفى سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

وقالت أبو السعد أثناء مقاطعة كلمة سليمان: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية".

وأضافت: "مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، و50 ألف شخص ماتوا نتيجة ذلك". بينما كان سليمان يتحدث عن منتجات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، ووقف أمام جمهور ضم المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

مقاطعة أبو السعد أدت إلى توقف سليمان عن إلقاء كلمته، فيما صرخت قائلة: "مصطفى، عار عليك"، ثم ألقت الكوفية الفلسطينية على المسرح قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

