موظفة تقاطع كلمة رئيس مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي وتصرخ: عار عليك

شفق نيوز/ شهد احتفال مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، احتجاجًا حادًا من موظفتين في الشركة ضد علاقاتها مع إسرائيل.

بدأت الاحتجاجات عندما قاطعت الموظفة ابتهال أبو السعد، المؤيدة للقضية الفلسطينية، كلمة مصطفى سليمان، المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت.

وقالت أبو السعد أثناء مقاطعة كلمة سليمان: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية".

وأضافت: "مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي، و50 ألف شخص ماتوا نتيجة ذلك". بينما كان سليمان يتحدث عن منتجات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، ووقف أمام جمهور ضم المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر.

مقاطعة أبو السعد أدت إلى توقف سليمان عن إلقاء كلمته، فيما صرخت قائلة: "مصطفى، عار عليك"، ثم ألقت الكوفية الفلسطينية على المسرح قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

Microsoft employee calls out Microsoft AI team from in complicit in the Gaza genocide pic.twitter.com/3RMkPjvXEJ — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) April 4, 2025

وفي وقت لاحق، قامت موظفة أخرى من مايكروسوفت تُدعى فانيا أجروال بمقاطعة جزء آخر من الاحتفال، حيث كان غيتس وبالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على المسرح، وذلك في أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت.

تأتي هذه الاحتجاجات بعد تحقيق لوكالة أسوشييتد برس كشف عن استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه آي ضمن برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان. كما تضمن التحقيق تفاصيل عن غارة جوية إسرائيلية خاطئة في عام 2023 أسفرت عن استشهاد ثلاث فتيات صغيرات في غارة على سيارة كانت تقل عائلة لبنانية.

في فبراير/شباط 2025، تم طرد خمسة من موظفي مايكروسوفت من اجتماع مع ناديلا بعد احتجاجهم على العقود مع إسرائيل. بينما كان احتجاج الجمعة علنيًا وواسعًا، حيث تجمع بعض الموظفين أيضًا خارج مكان الحفل.

وفي رد على الحادث، قالت مايكروسوفت في بيان: "نحن نقدم العديد من السبل لكي يُستمَع إلى جميع الأصوات... الأهم من ذلك، نطلب أن يتم ذلك بطريقة لا تتسبب في عرقلة العمل".

من جانبها، أفادت أبو السعد لوكالة أسوشييتد برس بأنها لم تتلق أي رد من الشركة بعد الاحتجاج، وأنها وأجروال لم تتمكنا من تسجيل الدخول إلى حسابيهما في العمل بعد الحادث، وهو ما قد يكون دليلاً على فصلهما من الشركة.