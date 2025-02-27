مواجهات مسلحة في ريف دمشق واللاذقية

شفق نيوز/ شهدت بلدة "جديدة الفضل" في ريف دمشق الغربي، يوم الخميس، مواجهات بين قوات الأمن السورية ومسلحين.

وقال المقدم حسام الطحان المسؤول الأمني لريف دمشق في تصريح، إن "بعض فلول النظام البائد قامت بالاعتداء على أحد الحواجز التابعة لإدارة الأمن العام على أطراف قرية جديدة الفضل بريف دمشق، وإطلاق النار على القوات الموجودة على الحاجز".

وأضاف أن الاعتداء أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحاجز.

وكانت مدينة القرداحة في ريف محافظة اللاذقية، شهدت ليل الأربعاء الخميس بعض التوترات إثر هجوم استهدف حاجزاً أمنياً.

وقال مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي: "في إطار جهودنا المستمرة لضبط أمن المنطقة وحفظ سلامة وممتلكات الأهالي في محافظة اللاذقية، قامت وحداتنا الأمنية بنصب حاجز في منطقة القرداحة".

وتابع: "إلا أن مجموعات متضررة من فرض الأمن حاولت منع الحاجز والاعتداء عليه، وإثارة الفوضى والتهجم على مخفر المدينة، حيث نعمل حاليا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار".