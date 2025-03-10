مواجهات مسلحة على مشارف دمشق

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاثنين، بتوسع دائرة المواجهات بين "قوات الأمن" التابعة لرئيس الادارة السورية الحالية أحمد الشرع وما يطلق عليه بـ"فلول النظام السابق".

وتقول تقارير إخبارية، إن المواجهات امتدت إلى حي المزة في العاصمة دمشق.

وتشير المعلومات إلى استهداف حاجز أمني من قبل عناصر مجهولة، بالإضافة إلى إلقاء قنابل على الحاجز.

ووفق منصات اخبارية سورية، هز انفجار قوي المزة 86، تبعه إطلاق رصاص كثيف بين قوات الأمن العام و"فلول النظام البائد".

وقال الحساب الرسمي للتلفزيون السوري على "إكس"، إنه تم "استهداف حاجز الأمن السياسي في منطقة المزة بدمشق من قبل مجهولين دون إصابات".

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع مصورة للموقع الذي طاله الهجوم، حيث ظهر أفراد من "الأمن السوري" يهرعون إلى سيارة عند الحاجز الأمني، فيما سُمع في مقاطع أخرى دوي إطلاق رصاص كثيف.

وعلق مدير عام قناة وراديو "شام إف إم" من دمشق، سامر يوسف، على مقطع مصور آخر بالقول، إن "اشتباكات اندلعت بين الفصائل على أوتستراد المزة بدمشق منذ قليل".

كما أعلنت منصة "أخبار سوريا" على "إكس"، أن "جهاز الأمن العام في العاصمة دمشق ألقى القبض على عدد من فلول نظام الأسد في حي المزة، ضمن عمليات أمنية مستمرة".

وقال أيضا إن سيارة يستقلها جماعة مما أسماها "فلول نظام الأسد" ألقت قنبلة على "قوات الأمن العام" على أوتستراد المزة، حيث جرت ملاحقتهم.

وجاء هجوم المزة بعد ساعات من توعد الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة من سماهم "المتورطين بأحداث الساحل السوري".

وشهدت منطقة الساحل، التي يقطنها غالبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت مواجهات بين "قوات الأمن العام" التابعة لحكومة الشرع وعناصر تابعين لقوات "النظام السابق".

وأفادت إدارة الأمن العام بسقوط قتلى ومصابين في صفوف قواتها إثر هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في مدينتي جبلة وريفها.

كما وردت تقارير تشير إلى ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص مدني، غالبيتهم نساء وأطفال.