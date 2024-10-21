من أب لبناني.. ترامب ينتظر حفيداً جديداً من ابنته تيفاني

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن سعادته بأن يكون جداً مرة أخرى، حيث ستنجب ابنته تيفاني مولودها الأول من زوجها اللبناني الأصل، مايكل بولس، مشيرا إلى أنه يملك الكثير من الأصدقاء العرب.

وقال ترامب في مقابلة حصرية مع قناة "العربية"، "أنا سعيد بذلك.. عندي الكثير من الأصدقاء العرب من عدة دول مختلفة".

كما أضاف "من العار ما يحدث هناك (في إشارة إلى نزاعات المنطقة العربية)"، وتابع "إنهم أطيب ناس".

كذلك قال ترامب "والد مايكل عظيم ووالدته عظيمة للغاية ومايكل رجل ذكي".

وكان المرشح الجمهوري أعلن الأسبوع الماضي عن انضمام فردٍ جديد إلى عائلته، حيث أعلن أن ابنته تيفاني تنتظر مولودها الأول.

جاء هذا الإعلان بينما كان يدلي بتصريحات في نادي ديترويت الاقتصادي في ميشيغان، خلال إحدى حملاته الانتخابية، حيث لاحظ تواجد رجل الأعمال مسعد بولس، والد زوج ابنته، بين الحضور. وقال مخاطبًا إياه: إنه والد زوج تيفاني، مايكل، وهو شاب استثنائي للغاية، وهي شابة استثنائية، وستنجب طفلاً، لذا فهذا أمر لطيف.

والتقت تيفاني ومايكل لأول مرة في جزيرة ميكونوس باليونان في صيف العام 2018، وجمعتهما علاقة عاطفية استمرت 4 سنوات تكللت بخطبتهما في يناير 2021 بعد مغادرة ترامب للمنصب، ثم تزوجا في منتجع "مار إيه لاغو" بفلوريدا العام 2022.

وتيفاني هي الابنة الصغرى لدونالد ترامب، تخرجت في كلية الحقوق بجامعة جورج تاون العام 2020 وتعمل محامية.

أما مايكل بولس فهو رجل أعمال أميركي من أصل لبناني، شغل منصب المدير المساعد لشركة SCOA منذ 2016، وهو وريث مجموعة Boulos Enterprises النيجيرية، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وتعمل في توزيع الدراجات البخارية والدراجات الثلاثية.