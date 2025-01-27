من الشهرة للاحتيال.. السجن 5 سنوات لبلوغر مصرية وزوجها السابق

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر، يوم الاثنين، حكماً بالسجن خمس سنوات على البلوغر الشهيرة هدير عاطف، وذلك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين.

كما قضت المحكمة بالسجن سبع سنوات على زوجها السابق بلال، في قضية تمت متابعتها إعلامياً بتفاصيل مثيرة.

تتلخص تفاصيل القضية في قيام الزوجين، إلى جانب شقيقته وزوجها، بخداع العديد من الأفراد وإيهامهم بأن أموالهم ستوظف في استثمارات مربحة في مجالات متنوعة مثل تجارة السيارات والعقارات.

وفيما كان المستثمرون يظنون أنهم سيتلقون عوائد شهرية من استثماراتهم، اكتشفوا في النهاية أنهم وقعوا ضحية لخطة نصب محكمة.

البلوغر هدير عاطف، التي اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق "تيك توك"، كانت قد استغلت منصاتها الرقمية لجذب مئات الضحايا، وجمعت منهم أموالًا طائلة.

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، كان يتم دفع أرباح شهرية للمستثمرين في بداية الأمر، مما ساعد في بناء الثقة بينها وبين الضحايا، لكن هذه الأرباح توقفت بعد فترة قصيرة، مما أدى إلى انفجار القضية وفتح تحقيق موسع.

وفي الجلسات السابقة، طالب محامي الدفاع عن هدير عاطف بإعادة فحص كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا موكلته في التجمع الخامس، حيث تم القبض عليها، إضافة إلى استدعاء عدد من شهود الإثبات والنفي.

ما قدم الدفاع طلباً لتفريغ محتويات هاتف هدير ومناقشة الخبير الفني المتعلق بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، التي كانت تتضمن دعوات للمواطنين لاستثمار أموالهم.