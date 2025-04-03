منظمة دولية تحذر من اندلاع "حرب جمركية" بسبب رسوم ترامب

شفق نيوز/ حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إفيالا، يوم الخميس، من خطر اندلاع حرب تجارية عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة.

وأعربت عن "قلقها البالغ إزاء احتمال تحول الأمر إلى حرب تجارية مع حلقة من الإجراءات الانتقامية التي ستؤدي إلى مزيد من التراجع في التجارة"، مشيرة إلى أن "الإجراءات التجارية بهذا الحجم قد تؤدي إلى تحويلات كبيرة في التجارة".

وبحسب التقديرات الأولية للمنظمة، فإن الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ بداية العام، قد تؤدي إلى انخفاض حجم التجارة العالمية بنحو واحد بالمئة هذا العام.

ولفتت أوكونجو إفيالا إلى أن هذا يمثل مراجعة تنازلية بنحو أربع نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.

وأضافت: "توجه العديد من أعضاء المنظمة إلينا، ونحن نتعامل بنشاط معهم للإجابة على استفساراتهم حول التأثير المحتمل (للرسوم الأمريكية) على اقتصاداتهم وعلى نظام التجارة العالمي"، موضحة أنهم يتابعون ويحللون الإجراءات الأمريكية بدقة.

ودعت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إلى التعامل بمسؤولية مع الضغوط الناشئة لمنع تصاعد التوترات التجارية.

هذا وأعلن دونالد ترامب مساء الأربعاء فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى، حيث ستكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، لكن سيتم تعديل التعريفة لكل دولة لتكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد البضائع الأمريكية.

ووصف ترامب هذه الخطوة بأنها "إعلان للاستقلال الاقتصادي" للولايات المتحدة، معتبرا أن الرسوم الجديدة ستساعد في استخدام أموال ضخمة لسداد الديون الحكومية.

ومن جانبه، حذر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الدول الأخرى من فرض إجراءات انتقامية على الرسوم الأمريكية، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي فقط إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية.