منظمة الفاو: أسعار "الغذاء العالمي" تتراجع خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، يوم الجمعة، تراجعت أسعار السلع الغذائية العالمية في كانون الثاني/ يناير 2025، بفضل تراجع حاد في أسعار السكر والزيوت النباتية.

وبلغ متوسط مؤشر الفاو، الذي يتابع شهريا أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم، 124.9 نقطة في كانون الثاني/ يناير مقابل 127 نقطة في الشهر الذي سبقه.

وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 6.2 بالمئة عن مستواه قبل عام، لكنه لا يزال أقل 22 بالمئة عن ذروته التي بلغها في مارس 2022.

وانخفضت أسعار السكر 6.8 بالمئة على أساس شهري و18.5 بالمئة على أساس سنوي، حيث يعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى تحسن توقعات المعروض العالمي لعوامل منها الطقس الملائم في البرازيل والهند اللتين استأنفتا صادرات السكر.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية 5.6 بالمئة في الشهر الماضي، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت بذور اللفت العالمية بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت دوار الشمس مستقرة.

وعلى الرغم من الانخفاض في كانون الثاني/ يناير، ظل المؤشر مرتفعاً 24.9 بالمئة على أساس سنوي، كما انخفضت أسعار اللحوم 1.7 بالمئة في الشهر الماضي.

وعلى النقيض من ذلك، شهدت أسعار الحبوب ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.3 بالمئة عن كانون الأول/ ديسمبر، لكنها ظلت أقل 6.9 بالمئة عن كانون الثاني/ يناير 2024.