ملياردير هندي يرد على اتهامات أمريكية له بالاحتيال: كل هجوم يجعلنا أقوى

شفق نيوز/ أكد رجل الأعمال الهندي غوتام أداني، أحد أغنى رجال العالم، أن مجموعته ملتزمة بتطبيق "معايير الامتثال التنظيمي من الطراز العالمي"، وذلك في أول تعليق له بعد اتهامه من قبل السلطات الأميركية بالاحتيال على المستثمرين والتورط في مخطط رشوة مزعوم بملايين الدولارات.

ويعد أداني، البالغ من العمر 62 عامًا، من أبرز رجال الأعمال في آسيا، ويُعرف بعلاقته القريبة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقد أثار جدلًا واسعًا في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن وجه ممثلو الادعاء الأميركيون في نيويورك له، و7 من شركائه، اتهامات تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية، والتآمر للتزوير، والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب الاحتيال على المستثمرين.

وتتهم السلطات الأميركية المجموعة بإخفاء أن مشروع الطاقة الشمسية الضخم الخاص بشركة أداني في شبه القارة الهندية تم تسهيله عبر دفع رشاوى. وتشير التحقيقات إلى أنه تم دفع، أو التخطيط لدفع، حوالي 265 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين حكوميين لتأمين العقود والتمويل بمبالغ تصل إلى مليارات الدولارات، وفق وكالة (أ ب).

وفي أول رد فعل علني على هذه الاتهامات، قال أداني، خلال حفل توزيع جوائز بمدينة جايبور شمال الهند مساء أمس السبت: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نواجه فيها مثل هذه التحديات. ما يمكنني أن أؤكده لكم هو أن كل هجوم يجعلنا أقوى، وكل عقبة تصبح حجر الأساس لجعل مجموعة أداني أكثر مرونة".