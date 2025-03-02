مقربون من ترامب: رحيل زيلينسكي قد يكون الحل الأخير للأزمة

مقربون من ترامب: رحيل زيلينسكي قد يكون الحل الأخير للأزمة
شفق نيوز/ ألمح مسؤولون أميركيون مقربون من دونالد ترامب، يوم الأحد،
إلى ضرورة رحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب المشادة الكلامية مع
نظيره الأميركي يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب مع روسيا.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، في تصريحات
تابعتها وكالة شفق نيوز، "نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل
مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي
لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام.
وأضاف والتز، أنه "إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لا يرغب، سواء
لدوافع شخصية أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة
حقيقية".
يذكر أن مشادة كلامية حادة اندلعت بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل
الإعلام في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مع اتهام الرئيس الأوكراني بعدم
احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، أن "شيئا
يجب أن يتغير"، مستطرداً بالقول "إما أن يعود زيلينسكي، إلى رشده
وإلى طاولة المفاوضات مع الامتنان، أو على شخص آخر تولي رئاسة البلاد للقيام
بذلك".
كما رفض والتز أي حديث عن نصب "كمين" للرئيس الأوكراني من قبل
ترامب ونائبه جاي دي فانس، وأكد مجددا أن على أوكرانيا أن تقدم "تنازلات
حول الأراضي" لإنهاء الحرب مع روسيا.
وعقب المشادة الكلامية، قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب بدوره
من ترامب، إن "على زيلينسكي أن يغير موقفه بشكل جذري أو يرحل".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، إن الحوار
في واشنطن كان صعباً، فيما أشار إلى استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن، ذلك بعد
ساعات من المشادة الكلامية بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره عبر سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على
"إكس"، أنه "نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل
الدعم"، معبرا عن "امتنانه لترامب والى الكونغرس وللشعب الأميركي خاصة
خلال السنوات الثلاث من الغزو الروسي".
كما اعتبر أن "مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا على
البقاء على قيد الحياة، وطالب الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كييف بشكل أقوى".