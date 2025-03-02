مقربون من ترامب: رحيل زيلينسكي قد يكون الحل الأخير للأزمة

شفق نيوز/ ألمح مسؤولون أميركيون مقربون من دونالد ترامب، يوم الأحد، إلى ضرورة رحيل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأميركي يوم الجمعة الماضي بشأن الحرب مع روسيا.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز، "نحتاج إلى قائد قادر على التعامل معنا والتعامل مع الروس في وقت ما وإنهاء هذه الحرب"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل ثلاثة أعوام.

وأضاف والتز، أنه "إذا اتضح أن الرئيس زيلينسكي لا يرغب، سواء لدوافع شخصية أو سياسية، في إنهاء الحرب في بلاده، أعتقد أننا سنواجه مشكلة حقيقية".

يذكر أن مشادة كلامية حادة اندلعت بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، مع اتهام الرئيس الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، أن "شيئا يجب أن يتغير"، مستطرداً بالقول "إما أن يعود زيلينسكي، إلى رشده وإلى طاولة المفاوضات مع الامتنان، أو على شخص آخر تولي رئاسة البلاد للقيام بذلك".

كما رفض والتز أي حديث عن نصب "كمين" للرئيس الأوكراني من قبل ترامب ونائبه جاي دي فانس، وأكد مجددا أن على أوكرانيا أن تقدم "تنازلات حول الأراضي" لإنهاء الحرب مع روسيا.

وعقب المشادة الكلامية، قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب بدوره من ترامب، إن "على زيلينسكي أن يغير موقفه بشكل جذري أو يرحل".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس السبت، إن الحوار في واشنطن كان صعباً، فيما أشار إلى استعداده لتوقيع اتفاقية المعادن، ذلك بعد ساعات من المشادة الكلامية بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح زيلينسكي، في بيان نشره عبر سلسلة منشورات عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أنه "نحن ممتنون للغاية للولايات المتحدة على كل الدعم"، معبرا عن "امتنانه لترامب والى الكونغرس وللشعب الأميركي خاصة خلال السنوات الثلاث من الغزو الروسي".

كما اعتبر أن "مساعدة واشنطن كانت حاسمة في مساعدة أوكرانيا على البقاء على قيد الحياة، وطالب الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب كييف بشكل أقوى".