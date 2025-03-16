مقدونيا.. مصرع 50 شخصا بحريق ملهى ليلي

شفق نيوز/ لقي ما لا يقل عن 50 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في ملهى ليلي بمدينة كوتشاني في مقدونيا الشمالية، حيث كان هناك حوالي 1500 شخص في المكان، وفقا لوزارة الداخلية في البلاد.

واندلع الحريق في ملهى "بولس" الليلي حوالي الساعة 3:00 صباحا بالتوقيت المحلي فيما من المرجح أن يكون سبب الحريق استخدام الألعاب النارية خلال حفل فرقة DNA.

ولم تصدر وزارة الداخلية بيانا رسميا حتى صباح الأحد، لكنها أفادت بأن عدد القتلى بلغ ما لا يقل عن 50 شخصا، بينما تم نقل عشرات المصابين إلى مستشفيات في مدن مختلفة بالبلاد.

كما ذكرت وسائل إعلام مقدونية، أن رئيس الوزراء كريستيان ميتسكوسكي وأعضاء الحكومة توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تعمل فرق الطوارئ بمساعدة من المواطنين.