مقتل 4 من عائلة نصرالله في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

شفق نيوز/ أفادت تقارير اخبارية، بأن 4 أشخاص من عائلة الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي اغتيل في سبتمبر/ أيلول الماضي، قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة البازورية جنوب لبنان.

وقالت تقارير اخبارية، إن القتلى هم عم نصرالله وأولاد عمه وحفيدهم، مبينا أن الغارة استهدفت منزلا كانوا بداخله في بلدة البازورية.

ونفذت اسرائيل غارات عنيفة على منطقة الحدث وحارة حريك وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر اليوم الخميس.