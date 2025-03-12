مقتل 4 سوريين في ضربة روسية على أوديسا

شفق نيوز/ أعلن مسؤول أوكراني، يوم الأربعاء، مقتل أربعة سوريين جراء ضربة صاروخية روسية استهدفت مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا ليل الثلاثاء.

وقال نائب وزير إعادة الإعمار الأوكراني، أوليكسي كوليبا، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القتلى كانوا على متن سفينة تحمل علم باربادوس، تعرضت لأضرار جراء القصف أثناء قيامها بتحميل القمح لتصديره إلى الجزائر، مشدداً على أن السفينة "مدنية بالكامل".

وتشهد أوكرانيا وروسيا مواجهات متواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، في ظل جهود دولية متجددة لإنهاء النزاع.

وفي هذا السياق، وافقت كييف على وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، مشروطة بالتزام موسكو بذلك أيضاً، فيما أعلنت واشنطن استئناف مساعداتها العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا بعد محادثات جرت الثلاثاء في السعودية.

من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه من المحتمل أن يجري محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع، كما أشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون موضع ترحيب في البيت الأبيض رغم التوترات السابقة بينهما.

وفيما يتعلق بجهود السلام، أعرب ترامب عن أمله في التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في الأيام المقبلة، مشيراً إلى "اجتماع كبير" مرتقب مع الجانب الروسي، الأربعاء.