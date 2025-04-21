مقتل 30 شخصا بهجوم لـ"الرد السريع" في دارفور بالسودان

شفق نيوز/ أفادت جماعة ناشطة مؤيدة للديمقراطية في السودان، يوم الاثنين، بمقتل أكثر من 30 شخصا إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على إحدى المدن في إقليم دارفور غربي البلاد.

وقالت "لجان المقاومة"، وهي شبكة شبابية تتابع تطورات الحرب في السودان، إن "قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجوما على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم شمال دارفور، أمس الأحد"، وذلك في أحدث هجوم مميت على منطقة تضم مئات الآلاف من النازحين.

وأشارت إلى أن "الهجوم أسفر أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص". ولم يصدر تعليق فوري من جانب "قوات الدعم السريع" حول هذا الهجوم.

وتعيش مدينة الفاشر أزمة إنسانية وأمنية حادة مع استمرار الاشتباكات، فيما يشهد الوضع الإنساني تدهورا بشكل كبير مع سقوط مئات القتلى والجرحى، ونزوح واسع للسكان، وسط مناشدات دولية ومحلية لوقف العنف ورفع الحصار وتقديم الدعم الإنساني العاجل.