مقتل 3 من عناصر الأمن الداخلي بهجوم "إرهابي" جنوب شرق إيران

شفق نيوز/ أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، يوم الجمعة، بمقتل 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي في هجوم إرهابي بمدينة ميرجاوه في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وأفاد مراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء في زاهدان بقيام

وقالت الوكالة في خبر تابعته وكالة شفق نيوز، إن مسلحين يستقلون سيارة من نوع بيجو بارس بيضاء اللون، قاموا مساء الخميس، بإطلاق النار على سيارة لحرس الحدود في ميرجاوه.

ولفتت إلى أن "هذا الحادث وقع داخل المدينة بجانب محطة الوقود في هذه المدينة مبينة أن هذا العمل الإرهابي أدى إلى مقتل 3 من عناصر حرس الحدود وإصابة مواطن.