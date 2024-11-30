مقتل 13 شخصاً في اشتباكات شمال غرب باكستان

شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي في باكستاني، يوم السبت، بأن الاشتباكات الجارية منذ 10 أيام في شمال غرب باكستان تسببت بسقوط 13 قتيلا إضافيا.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لأعمال العنف إلى 124 قتيلا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مسؤول في حكومة منطقة كورام في إقليم خيبر بختونخوا، طالبا عدم ذكر اسمه: "هناك نقص خطير في الثقة بين الطرفين، ولا يريد أي من الطائفتين الامتثال لأوامر الحكومة بوقف المواجهات".

وأشار المسؤول إلى قتيلين من السنّة، و11 قتيلا من الشيعة.

ومنذ أيام، تشهد باكستان هجمات "إرهابية" تتركز في إقليمي "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان" المتاخمين لأفغانستان.

وفي كلا الإقليمين، تشن جماعات مسلحة، تزعم أنها تدافع عن حقوق الجماعات العرقية البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.

وتقول إسلام أباد إن "حركة طالبان الباكستانية" تشن هجماتها من الأراضي الأفغانية، بينما ترفض الحكومة الأفغانية هذه الاتهامات.

ويعتبر بلوشستان أغنى أقاليم باكستان من حيث الموارد، ولكنه المنطقة الأقل تطورا من بقية البلاد.