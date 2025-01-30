مقتل وإصابة 8 مدنيين بانفجار لغم من مخلفات الحرب في سوريا

شفق نيوز/ أعلن تلفزيون سوريا مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين، بينهم طفلان وشابة، بجروح، إثر انفجار لغم ارضي من مخلفات نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في منطقة تل سلمى بريف حماه الشرقي.

وقال الدفاع المدني السوري إن فرقه نقلت المصابين، من مشفى مدينة سلمية إلى مشفى بمدينة حماة لتلقي العلاج.

وأوضح الدفاع المدني السوري إن "مخاطر مخلفات الحرب والألغام التي زرعها نظام الاسد البائد تمثل موتًا مؤجلًا للسوريين، إذ تسرق أرواح المدنيين، وتتسبب في إصابات بليغة بينهم، كما تعمّق مأساتهم، وتحدّ من أنشطتهم وتنقلاتهم، وتعرقل عودتهم إلى منازلهم" وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني أن فرق إزالة مخلفات الحرب تخلصت من أكثر من 1060 ذخيرة غير منفجرة.

كما حدّدت فرق الدفاع المدني السوري، 134 حقل الغام في المحافظات السورية، خلال الفترة بين 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي و18 يناير/كانون الثاني الجاري، في إطار جهودها لحماية المدنيين وتأمين عودتهم إلى مناطقهم ومنازلهم التي هُجّروا منها.