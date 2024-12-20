مقتل وإصابة العشرات في حادث دهس بأحد أسواق عيد الميلاد بألمانيا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء الجمعة، بمقتل 11 شخصًا، وإصابة 60 آخرين على الأقل، بسبب حادثة دهس في ألمانيا.

وفي التفاصيل، ذكر موقع "تي أونلاين"، أن الحادث وقع في أحد أسواق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ عندما تم استهداف حشد من المتسوقين".

من جهتها، ذكرت شرطة ماغديبورغ، أنها تحقق في الحادث باعتباره هجوماً إرهابياً.

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن "حادثة سوق عيد الميلاد (مذبحة) وتثير أسوأ المخاوف".