مقتل واصابة 7 من افراد الشرطة الباكستانية بانفجار لغم

شفق نيوز/ افادت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، بمقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، اثر انفجار لغم على جانب الطريق قرب مركبة تقل أفراد أمن جنوب غربي باكستان.

وقال قائد الشرطة المحلية نافيد أحمد، إن "الهجوم وقع في كويتا، عاصمة إقليم بلوشيستان، ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن يشتبه في تورط الانفصاليين البلوش فيه، حيث إنهم كثيرا ما يستهدفون قوات الأمن والمدنيين في المنطقة فضلا عن أرجاء أخرى من البلاد".

يُشار إلى أن جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية تشنّ منذ سنوات هجمات في الإقليم، وتبنّت المسؤولية عن الهجوم على قطار كان يقل 450 شخصاً، من بينهم أفراد من الجيش في آذار/ مارس الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.