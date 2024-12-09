مقتل مساعد ماهر الأسد بمكتبه في ريف دمشق

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، العثور على جثة اللواء علي محمود، مدير مكتب ماهر الأسد، مقتولا في "ظروف غامضة" داخل مكتبه بريف دمشق.

ويُعتبر اللواء علي محمود من المقربين من ماهر الأسد، شقيق رئيس النظام السوري المنهار بشار الأسد، وأحد كبار القادة في النظام.

يذكر أن ماهر الأسد كان يتولى منصب قائد الفرقة الرابعة، وهي وحدة عسكرية تابعة للجيش السوري وتعتبر واحدة من أكثر القوات الموالية للنظام.

ولعب علي محمود دورا بارزا في العديد من العمليات العسكرية التي قادها ماهر الأسد وأسفرت عن مقتل العديد من السوريين.

وتولى اللواء محمود قيادة عدة حملات عسكرية في عدد من المناطق السورية، بما في ذلك حملة درعا في عام 2018، التي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة.

ويأتي مقتله في غمرة التوتر الحاصل في سوريا، بعدما تمكنت المعارضة المسلحة من إسقاط نظام الأسد الذي فر إلى روسيا، أمس الأحد.

وتم تشكيل الفرقة الرابعة، التي قادها خلال السنوات الأخيرة ماهر الأسد، على يد رفعت الأسد (شقيق حافظ الأسد وعم بشار وماهر) في بداية التسعينيات من القرن الماضي.

وتتمتع هذه الفرقة بمكانة خاصة في الجيش السوري نظرا لدورها المهم في حماية النظام، خصوصا خلال الصراع الذي بدأ منذ عام 2011.

وعُرفت الفرقة بتورطها في العديد من العمليات العسكرية الدموية ضد المعارضة السورية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك الهجمات على المدن والقرى المتمردة والمناطق التي كانت تحت سيطرة الفصائل المسلحة.