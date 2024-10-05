مقتل قيادي في "حماس" مع أفراد أسرته بقصف إسرائيلي شمال لبنان

شفق نيوز/ أعلنت حركة "حماس"، اليوم السبت، مقتل القيادي سعيد عطا الله علي و3 من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي لمنزله في مخيم البداوي شمال لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت في وقت سابق من فجر السبت بسقوط 4 قتلى في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم البداوي بطرابلس شمال لبنان.

والإثنين الماضي، نعت حركة حماس قائدها في لبنان وعضو قيادتها في الخارج فتح شريف أبو الأمين، الذي قُتل مع بعض أفراد عائلته في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان.

وقبل الإعلان عن مقتل أبو الأمين، كانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت عن مقتل 3 من أعضائها في ضربة إسرائيلية على بيروت.

وفي الثاني يناير/ كانون الثاني 2024، قتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في ضاحية بيروت الجنوبية بضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول .

وتعرضت الضاحية الجنوبية في بيروت لـ12 غارة إسرائيلية فجر السبت حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.