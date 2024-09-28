مقتل قائد كبير بفيلق القدس في ضربة الضاحية الجنوبية لبيروت

شفق نيوز/ أكد الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، مقتل القيادي في فيلق القدس عباس نيلفروشان، بالضربة الجوية التي نفذتها إسرائيل يوم أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الحرس الثوري إن مساعد قائد عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس بلبنان عباس نيلفروشان، قتل يوم أمس.

وأفاد مسؤولون إسرائيليون وتقارير إيرانية بمقتل العميد عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس في لبنان، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

فيما لم يتضح على الفور مصير الآخرين، لكن مصادر مطلعة رجحت مقتلهم أيضاً، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكما أضافت أن حزب الله فقد الاتصال بالعديد من كبار المسؤولين في صفوفه عقب الغارات المدمر.

ونعى "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، الأمين العام للحزب حسن نصر الله مؤكداً بذلك ما أعلنه الجيش الإسرائيلي بهذا الشأن.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن الغارة التي استهدفت أمس الجمعة الضاحية الجنوبية في بيروت أسفرت عن اغتيال حسن نصر الله.