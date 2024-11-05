مقتل ضابطين بالجيش المصري إثر سقوط مروحية أثناء التدريب

أعلن الجيش المصري، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابطين تابعين له في حادث سقوط مروحية أثناء طلعة تدريبية بمحافظة السويس.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي، إنه "في يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وأثناء طلعات تدريبية للقوات الجوية، سقطت مروحية أثناء التدريب بمنطقة الشلوفة (محافظة السويس) بسبب عطل فني، مما أسفر عن استشهاد ضابطين".

وأضاف المتحدث باسم الجيش المصري، أنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة"، كما أعرب عن تعازيه لأسر المتوفين.