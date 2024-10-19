مقتل شخصين بغارة إسرائيلية لاحقت سيارة شمال بيروت

شفق نيوز/ استهدفت غارة جوية إسرائيلية، يوم السبت، سيارة على أوتوستراد جونيه في كسروان شمال بيروت، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان السيارة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" أن مسيرة إسرائيلية لاحقت سيارة رباعية الدفع في منطقة جونيه قضاء كسروان، واستهدفتها بصاروخين، و بعدما ترجل السائق وامرأة كانت معه، أعادت المسيرة الإسرائيلية استهدافهما بصاروخ ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل شخصين بغارة إسرائيلية على أوتوستراد جونيه.

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع أكس: "صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في جونية أدت إلى استشهاد شخصين".