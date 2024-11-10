مقتل سليم عياش المتهم الأول باغتيال رفيق الحريري

شفق نيوز/ أفاد موقع "العربية" نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، بمقتل القيادي العسكري في حزب الله سليم عياش، المتهم الأول باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

ورجّحت أنباء تداولتها صحف بأن يكون عياش قد قُتِل بغارة على بلدة القصير الحدودية السورية مع لبنان.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2020، حكمت محكمة دولية على عياش غيابيا بخمسة أحكام متزامنة مؤبدة بتهم تتعلق بالإرهاب ذات صلة بتفجير انتحاري لشاحنة مفخخة في شباط/فبراير 2005 في بيروت أسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. كما أسفر الهجوم عن مقتل 21 شخصا وإصابة 226 آخرين. ووجدت المحكمة أن عياش قاد فريق الاغتيال الذي نفذ الهجوم على الحريري