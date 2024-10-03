مقتل جندي لبناني وإصابة آخر بقصف إسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن الجيش اللبناني، يوم الخميس، مقتل أحد العسكريين وإصابة آخر بجروح نتيجة اعتداء إسرائيلي أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني في بلدة الطيبة- مرجعيون.

بدوره، أفاد الصليب الأحمر اللبناني في بيان "بتعرض إحدى فرقه للاستهداف الإسرائيلي في منطقة الطيبة"، مشيرا إلى أن هناك إصابات طفيفة لا تدعو إلى القلق.

وأكد الصليب الأحمر اللبناني أن "فرقه أكملت مهمتها الإنسانية ونقلت 5 جرحى وشهيدا من الجيش اللبناني إلى المستشفى".

كما أكد البيان أن "الصليب الأحمر اللبناني مستمر في أداء واجبه الإنساني".